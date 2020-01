Le cartine sbagliate del Tg1 diventano un caso. Con chi se la prende Gasparri

Cartine sbagliate al Tg1. Il telegiornale manda in onda un servizio sulla guerra in Medio Oriente con tanto di grafico sulla distribuzione geografica delle maggioranze sciite e sunnite nell'area. E cosa salta fuori? Che Iran e Iraq sono colorate di verde che corrisponde a maggioranza sunnita.

Sarà stata una svista post eccessi di Capodanno ma è esattamente il contrario: sia Iraq che Iran sono notoriamente a maggioranza sciita e quindi dovevano essere colorati di rosso, come indicato nella legenda a lato. L'errore non è sfuggito a Maurizio Gasparri che ha subito commentato sarcasticamente sul suo profilo Twitter: "Ma le cartine sbagliate al @Tg1Raiofficial le ha fornite il Ministero degli Esteri di @luigidimaio o #DiMaio le ha colorate direttamente in redazione seduto sulle gambe di qualcuno?". Come dargli torto?