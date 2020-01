Giorgia Meloni si dà al circo. Eccola con clown, ballerini e acrobati

Giorgia Meloni si fa immortalare sul palco del Circo Aqua allestito in questi giorni in via Cristoforo Colombo, vicino al Centro Commerciale Euroma2. A fine spettacolo, la leader di Fratelli d'Italia è andata al centro dell'arena con la figlia e si è fatta fotografare insieme a clown, acrobati e ballerini.

Il circo Aqua ha tenuto compagnia ai romani per tutto il periodo delle feste con spettacoli emozionanti che hanno saputo alternare acrobazie, danza e musica cubana. In un coinvolgente show adatto a grandi e piccini. L'acqua è un elemento assai presente nello show e diventa protagonista di giochi, proiezioni e illusioni visive.