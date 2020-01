Conte premier da un milione di euro. Ecco tutti i "Paperoni" della politica

La notizia è che Silvio vince ancora. Sul piano dei redditi percepiti, nel novero che comprende i leader politici ed esponenti di governo. Berlusconi dunque, oggi euro parlamentare, nel 2019, su redditi percepiti nel 2018 ha dichiarato un imponibile di 48.022.126 euro, situazione non mutata rispetto all'anno precedente. Nel campo del centrodestra, poi, Giorgia Meloni, leader di FdI e deputata, scrive 97.145 euro, notando che nessuna variazione patrimoniale è intervenuta rispetto al 2018. Matteo Salvini, segretario della Lega e Senatore invece, dichiara 70.173 euro. Sempre a Palazzo Madama siede Matteo Renzi, leader di Italia Viva, coalizione di governo. Per lui 796.281 euro, un bel salto rispetto alle 29.315 euro dell'anno di imposta precedente. Tra le variazioni patrimoniali si nota la cessione di due unità immobiliari delle quali deteneva un possesso al 50%. E poi si cita il ruolo di liquidatore della Digistart, società della quale è menzionato il possesso di una quota da 10mila euro.

Capitolo governo. Qui, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiara 1.155.229 euro, un'impennata vera e propria rispetto ai 370.314 dell'anno precedente (ma è comunque lontano rispetto al «suo» ex ministro nel governo «giallo-verde», Giulia Bongiorno, anche lei avvocato, e Senatrice, che segna 2.403.772 euro). La ragione della crescita del reddito di Conte pare sia legata al fatto che, rispetto all'anno prima, ha assunto l'incarico a Palazzo Chigi e dunque ha dovuto emettere fatture per chiudere gli incarichi in corso. Andando lungo la lista dei ministri, poi al primo posto c'è Dario Franceschini, che dichiara 200.767 di reddito imponibile. A seguire il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese (160.876 euro), il titolare della Difesa Lorenzo Guerini con 131.914; ancora il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo con 115.290 euro, quello dell'Ambiente Sergio Costa con 104.134 euro. Poi il ministro per gli affari Regionali Francesco Boccia con 99.643 euro. Poi arriva il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a pari merito la collega della p.a Fabiana Dadone, totalizzando 98.471 euro, Federico D'Incà (rapporti con il Parlamento) 95.863 euro. Teresa Bellanova (Agricoltura) 94.445 euro. Paola De Micheli (Trasporti), 93.053 euro...

