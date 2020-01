Choc per Di Maio e M5s, Di Battista sta con Paragone

Paragone silurato, choc per il M5s. All'indomani dell'epurazione di Gianluigi Paragone dal movimento per aver votato contro la manovra di bilancio, Alessandro Di Battista e Barbara Lezzi si schierano con lui.

Per approfondire leggi anche: PUNITO PERCHE' HA DETTO NO ALLA MANOVRA

Di Battista scrive sui social: "Gianluigi è infinitamente più grillino di molti che si professano tali. Non c'è mai stata una volta che non fossi d'accordo con lui. Vi esorto a leggere ciò che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell'ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%".

E gli fa eco anche Barbara Lezzi: "Gianluigi Paragone è e resta un mio collega - scrive su Facebook la senatrice grillina - Fino a quando, e sono certa che continuerà così, lavorerà senza sosta per i deboli, per assicurare un salario minimo decente, per fare in modo che le multinazionali osservino le leggi del nostro Paese resterà un mio collega. Fino a quando avrà il coraggio di non rispondere né alla Lega, né al PD, né ad altri ma solo al buonsenso e alle sue idee, come sempre ha fatto, resterà un mio collega. Per il resto, non sono permalosa. Non è una buona idea espellere gli anticorpi, caro Movimento 5 Stelle. In alto i cuori".