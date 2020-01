Concita De Gregorio litiga col profilo fake della Borgonzoni. E insiste pure

Concita De Gregorio litiga col profilo fake di Lucia Borgonzoni. E di fronte all'evidenza dell'errore insiste arrampicandosi sugli specchi. Ma andiamo con ordine.

E’ questo, il tempo in cui viviamo https://t.co/Rtd7MTPiY1 — Concita De Gregorio (@concitadeg) December 30, 2019

Tutto inizia lo scorso 30 dicembre, quando la De Gregorio ritwitta indignata un post di un sedicente profilo "Lucia Borgonzoni Fan" che recita testualmente: "Ragazzi che paura. Mentre facevo la mia passeggiata mattutina scorgevo in mezzo agli alberi due sagome nere che mi assalivano. Per fortuna non erano africani ma solo due cinghiali in calore. Mamma me la sono scampata bella". La De Gregorio non ha perso tempo e ha subito commentato: "E' questo il tempo in cui viviamo".

A questo punto scende in campo la stessa Lucia Borgonzoni (quella vera) che risponde direttamente alla De Gregorio chiarendo che quel tweet viene da un profilo fake: "La nota giornalista radical-chic - scrive Lucia Borgonzoni - di quelle ossessionate dalle “fake news” e dalla Lega e dal centrodestra che “spargono odio”, con il consueto stile da maestrina dalla penna rossa punta il dito su un post...FALSO, di un profilo che mi fa la parodia. Si saranno appannate le lenti degli occhialini da professoressa democratica?". Come dire cara De Gregorio hai preso un abbaglio grande come una casa.

Ma Concita non ci sta ad ammettere l'errore e rincara la dose in una sperticatissima arrampicata sugli specchi. "Gentile Signora, quel profilo non è fake, cioè falso. É quel che dichiara di essere. Si chiama Lucia Borgonzoni fan. Fa propaganda in suo nome secondo le regole salviniane: quello ho commentato. Se il fan club non le corrisponde lo segnali. Buona giornata". Niente. Non c'è peggior sordo...