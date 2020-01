Di Maio va alla guerra delle autostrade. Così i Benetton perderanno i profitti

«La retorica che si perdono i posti di lavoro» con la revoca delle concessioni ad Autostrade «è una sciocchezza. Si perdono i profitti dei Benetton ed è giusto, perché non hanno fatto quanto dovuto per mantenere quel ponte». Lo ha detto il capo politico M5s e ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una diretta Facebook.

Per approfondire leggi anche: SI STACCA IL SOFFITTO DELLA GALLERIA

E poi quella che ha tutta l'aria di essere una fracciatina a Salvini: «Non citerò né madonne o Dio, lo lasciamo fare a chi sta in difficoltà, a chi ha davvero bisogno, noi non abbiamo bisogno di slogan o frasi fatte, o di invocare l’aiuto di Dio per fare carriera politica». Così Luigi Di Maio nella sua diretta Facebook.