Cataldi: "Nuovo gruppo? Ne parlerò con Di Maio"

«Sono in una fase di riflessione e non ho ancora preso alcuna decisione in merito, parlerò con Di Maio». Lo dice Roberto Cataldi, deputato del M5S indicato come possibile futuro componente del gruppo parlamentare a cui, secondo indiscrezioni, starebbe lavorando l’ex ministro Lorenzo Fioramonti.

«Al momento ho intenzione di aprire un’interlocuzione con il capo politico a cui chiederò un cambio di governance in materia di sisma», dove «la gestione è risultata fallimentare: in molti paesi distrutti dal terremoto - attacca l’avvocato marchigiano - non c’è neppure un cantiere aperto».

Oltre a Cataldi, per questa nuova compagine parlamentare filo governativa si fanno i nomi di altri grillini come Massimiliano De Toma, Rachele Silvestri, Nadia Aprile, Roberto Rossini; o ex 5 Stelle come Gloria Vizzini, la quale per ora si ritiene una semplice «osservatrice».

In queste ore si ragiona anche sul nome da assegnare a questa nuova formazione politica. Il nome «Eco», a quanto riporta l’Adnkronos da fonti parlamentari, sarebbe una tra le ipotesi sul tavolo. La dicitura «Eco», viene spiegato, starebbe per «ecologia» ma anche per «economia», due temi al centro dell’agenda dell’ex titolare del Miur.