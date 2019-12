L'anno della grande fuga da Forza Italia: se ne va anche Michaela Biancofiore

Il 2020 per Forza Italia sarà l’anno della verità: rilancio del partito o scomparsa definitiva dalla scena politica dopo venticinque anni di battaglie? Gli ottimisti si contano sulle dita di una mano. D’altronde, basta scorrere la lunga lista di esponenti azzurri che hanno abbandonato il partito di Silvio Berlusconi generatasi soprattutto quest’anno. Un anno apertosi con l’addio a Fi dell’eurodeputato, Innocenzo Leontini, che a gennaio lascia per approdare a Fratelli d’Italia. E un anno, il 2019, chiusosi (escluso sorprese delle ultime ore) con l’abbandono della storica esponente azzurra, Michaela Biancofiore. Un addio che arriva alla vigilia di Natale dopo ben 26 anni di militanza azzurra, sempre al fianco di Berlusconi: «Siamo diventati come i grillini senza rispetto per le persone». Poche parole, quelle della deputata bolzanina pronta a...

