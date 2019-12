Ansia per Clemente Mastella, il sindaco di Benevento ricoverato in terapia intensiva

Clemente Mastella è ricoverato in terapia intensiva. L'ex ministro della Giustizia e leader dell'Udeur, attualmente sindaco di Benevento, si è recato questa mattina all'ospedale San Pio del capoluogo sannita per un'asma bronchiale e sarà sottoposto ad accertamenti di routine per poi tornare a casa. Il ricovero è avvenuto dopo che il politico di Ceppaloni ha accusato un malore.