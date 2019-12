Filippo Nogarin piange miseria: "Con 40mila euro non campo"

Guadagna 40mila euro l'anno ma non gli bastano. Filippo Nogarin piange miseria e si sfoga in un'intervista al Fatto Quotidiano: "Questa cifra non è sufficiente per campare" dice l'ex sindaco M5s di Livorno e oggi consulente del Ministero per i Rapporti con il Parlamento (collaboratore, dunque, del collega grillino Federico D'Incà).

Adesso l'obiettivo di Nogarin, candidatosi alle elezioni europee e sconfitto alle urne, è farsi assegnare un altro incarico. "Mi pago vitto, alloggio e trasporti: questa cifra non sarebbe sufficiente per campare perché alla fine si tratta di poco più di mille euro al mese e con una famiglia di cinque persone. Avevo uno studio che si è completamente desertificato in 5 anni di mandato. Se dovessi campare solo di questo non farei una gran vita", si sfoga Nogarin. Ecco perché ha presentato la sua candidatura per guidare il porto di Gioia Tauro.