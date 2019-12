Mattarella avverte i partiti: "Basta liti". E se la prende con la disoccupazione

Mattarella non ha dubbi e se la prende con la disoccupazione. Il Capo dello Stato ha parlato nel corso della cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche.

«La prolungata fase di debolezza dell’economia ha inciso pesantemente sull’apparato produttivo del nostro Paese, con pesanti conseguenze occupazionali e gravi fenomeni di disgregazione sociale. Ecco la missione per cui combattere e il nemico da sconfiggere insieme: il lavoro che manca, quel lavoro indicato come fondamento della nostra Repubblica. Il lavoro che, quando c’è, e spesso precario o sottopagato. Serve il lavoro remunerato e tutelato, anche nella sicurezza, come rimedio alla frammentazione sociale, come elemento centrale della ripresa economica».