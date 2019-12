Dopo il no alla manovra diversi esponenti grillini lo vogliono cacciare dal Movimento 5 Stelle. Ma in difesa del reietto Gianluigi Paragone sembra arrivare Alessandro Di Battista, custode dell'anima originaria dell'attivismo pentastellato.

I due appaiono in alcune foto insieme a parenti e amici durante una tipica cena pre-natalizia. Brindisi e relax. Come dicevano Alberto Sordi e Anna Longhi in "Vacanze intelligenti" davanti a una cofana di fettuccine fumanti: "Alla faccia de chi ce vo' male".

Nel frattempo è sceso a Roma Beppe Grillo che cerca di rasserenare il clima nel Movimento. "Io non riesco a convincere nessuno, se una persona cambia idea può farlo", ha detto sui grillini fuoriusciti.