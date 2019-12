Matteo Renzi e i Nutella Biscuits mai visti. Risolto (o quasi) il mistero del tubo

L'ultima frontiera del "complotto" è la casta dei Nutella Biscuits. I biscotti con la crema spalmabile della Ferrero fatto impazzire consumatori e utenti social, e i politici ci si sono buttati a pesce. Ha iniziato Matteo Salvini, seguito da un tweet di Matteo Renzi che mostra una confezione appena arrivata in casa. "Finalmente si provano i #NutellaBiscuits. Per me #TantaRoba", scrive ai follower. Ma non è la solita busta: il segretario di Italia Viva sta per aprire una inedita confezione a tubo che ha incuriosito molti utenti. Dove l'ha presa? Nei negozi non si trova. È una serie speciale o acquistata all'estero? Quasi a sollevare l'ipotesi di una spectre dolciaria che smercia gli introvabili biscotti.

A provare a risolvere il piccolo giallo è il Corriere della sera che ha contattato la Ferrero. Un rappresentante dell'azienda di Alba spiega che il tubo con sette Nutella Biscuits in Italia è disponibile solo in alcuni negozi, selezionati per un test. Ma non dice quali. Quindi Renzi potrebbe aver acquistato la confezione all'estero oppure in qualche negozio pilota. Magari uno è a Rignano.