Banca popolare di Bari, tutti promossi da Bankitalia gli uomini che non videro il buco

«Salveremo i risparmiatori», dicono dalle parti di Palazzo Chigi commentando le manovre attorno alla banca popolare di Bari. Le cose però non stanno esattamente così, nel senso che il vero salvataggio ancora una volta sarà per il sistema Bankitalia.

Salvare i risparmiatori è assolutamente indispensabile e prioritario, ma nel gergo leguleio significa tutto e nulla; basterebbe domandare ai veneti e non solo che aspettano ben altri soldi e ben altre risposte da Giuseppe Conte e soci.

Alla luce di quel che ho visto finora non so cosa significhi di preciso per il governo «salvare i risparmiatori»”: non farla fallire? Bene ma visto che ci sono di mezzo i soldi degli italiani, qualcuno deve pagare. E non so nemmeno cosa significhi sventolare il drappo della commissione d’inchiesta sulle banche come ho visto fare a Luigi Di Maio, visto che quel drappo ha un colore piuttosto sbiadito e non fa più paura a nessuno tanto meno dalle parti di Banca d’Italia. E siamo così arrivati al punto.

Se c’è qualcuno che ancora una volta si salverà saranno proprio i signori del sistema Bankitalia che userà i risparmiatori come (absit iniuria verbis) «ostaggi politici». Se c’è infatti proprio un caso scolastico che rappresenta il fallimento di Bankitalia è proprio quello della banca popolare di Bari...

