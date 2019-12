Liliana Segre, basta una frase e spazza via il Nobel

"Bisogna dare i premi Nobel a chi li merita veramente, non a una cittadina molto più semplice come sono io. Lasciamo i Nobel ai Nobel". La senatrice a vita Liliana Segre ha commentato così ieri la proposta di candidarla al Nobel per la Pace avanzata da diversi politici, con il plauso immediato di molti altri. Lo ha detto arrivando al teatro sociale di Alba, in Piemonte, per il riconoscimento "Tartufo dell'anno 2019", nel Settantesimo anniversario dell'assegnazione della medaglia d'oro al valore militare della cittadina piemontese simbolo della Resistenza. Un grande applauso a Liliana Segre ed alla sua libertà: con una frase ha spazzato via tutta la retorica dei tartufi, politici e non. Tartufi da Nobel.