Giorgia Meloni sta con Il Tempo: solidarietà dopo gli attacchi di Conte

Giorgia Meloni si schiera con Il Tempo. La leader di Fratelli d'Italia ha pubblicato su Twitter un messaggio di solidarietà al nostro quotidiano dopo le minacce di querela del premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio, furioso per l'articolo sulle società e le tasse non pagate dal suocero, ha annunciato che adirà le vie legali nei confronti de Il Tempo quando non sarà più a Palazzo Chigi.

"Solidarietà al quotidiano Il Tempo, voce libera dell'informazione italiana e punto di riferimento per tanti cittadini. Al direttore Franco Bechis e alla redazione un abbraccio affettuoso: grazie per la serietà e professionalità che ogni giorno dimostrate", ha twittato Meloni postando un articolo del Secolo d'Italia che racconta la vicenda.