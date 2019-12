Mercato tutelato dell'energia. La fine slitta al 2022

Il mercato tutelato dell'energia vivrà più a lungo. Slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine del mercato tutelato dell’energia. Lo stabilisce un emendamento della senatrice M5S, Elisa Pirro, approvato dalla commissione Bilancio del Senato.

Per approfondire leggi anche: ENEL INVESTE 29 MILIARDI

Nel testo si legge che il Mise «sentita l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) definisce, con apposito decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri dell’ingresso consapevole del mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero». Per i prossimi due anni, dunque, non ci sarà nessuna modifica sostanziale.