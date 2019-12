Matteo Salvini ancora nel mirino della Procura di Roma. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera il leader della Lega è indagato per i voli di Stato: "Possibile abuso d’ufficio" scrive Giovanni Bianconi. Le verifiche si concentrano su 35 viaggi dell'ex ministro dell'Interno che però "la Corte dei conti aveva giudicato illegittimi" non ravvisando alcun danno erariale. Ora la Procura di Roma trasmette la richiesta al Tribunale dei ministri proponendo di svolgere approfondimenti.

"I costi sostenuti per l’utilizzo degli apparecchi non appaiono essere palesemente superiori a quelli che l’Amministrazione avrebbe sostenuto per il legittimo utilizzo di voli di linea da parte del ministro e di tutto il personale trasportato al suo seguito". Ma senza chiedere l'archiviazione dell’accusa, come avviene per i casi in cui non si ravvisano ipotesi di reato, proponendo invece di svolgere approfondimenti. "L'indagine - scrive Il Corriere della Sera - deve verificare se si trattò di un abuso, di un eventuale peculato, oppure niente che possa mandare il leader leghista sotto processo". La vicenda è collegata a un'inchiesta del quotidiano "la Repubblica" sugli abbinamenti di molti appuntamenti istituzionali di Salvini, in giro per l’Italia, con comizi o altri manifestazioni di partito nella stessa zona, prima o subito gli impegni da ministro.