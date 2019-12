In Forza Italia scoppia la guerra del maiale...

Scoppia la guerra del maiale in Forza Italia. Nella settimana scorsa avevano fatto scalpore le foto dell'azzurra Michela Vittoria Brambilla che aveva portato un maialino al guinzaglio nei pressi di Montecitorio. L'obiettivo della parlamentare era sensibilizzare i colleghi all'approvazione in tempo rapido di una legge in difesa degli animali.

Di opinione opposta la senatrice Annamaria Bernini che, a margine della campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, ha visitato un'azienda che si occupa di macellazione di suini. Così la presidente dei senatori azzurri si è fatta prima ritrarre con in braccio un maialino, che in un video pubblicato su Instagram appare anche piuttosto riottoso alla foto con la parlamentare. Poi, la Bernini ha pubblicato una foto insieme ad alcuni culatelli pronti per la vendita. Insomma, il maiale prima e dopo la macellazione. L'obiettivo è quello di solidarizzare con la categoria degli allevatori, e il testo scritto sui social lo conferma: "La politica che amiamo fare noi di Forza Italia è tra la gente, nelle aziende, fianco a fianco di imprenditori, lavoratori e famiglie".

Ma come l'avrà presa la Brambilla? Si pronosticano accese discussioni tra le azzurre.