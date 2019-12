Tra accuse di terrorismo mediatico e riferimenti al Papeete e alla Nutella il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel difendere la Manovra del governo, va al contrattacco del leader della Lega, Matteo Salvini. "Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone" su una riforma che "in sostanza non cambia nulla", ha detto Gualtieri a "Mezz’ora in più" su Rai3. "Certo, se non ci si riesce a esprimersi con competenza e serietà sulla Nutella è evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes sia piuttosto scarsa", chiosa poi il ministro.

"Alla fine abbiamo saldato il conto del Papeete, una manovra che è riuscita nel miracolo", rivendica il ministro: "Non era facile fare una manovra con quella eredità. I problemi esistono, ma li stiamo superando. Ero ottimista che avremmo trovato un accordo, ero fiducioso e continuo ad essere fiducioso".

I due si confronteranno in studio. Gualtieri infatti ha dato la disponibilità a un confronto in tv il 12 gennaio, ha detto Lucia Annunziata. "Ci confrontiamo sugli asili gratis per tutti dal primo gennaio", ha aggiunto il leader della Lega perché "tutto quello di cui parlava il ministro Gualtieri è tutto un rinvio: la tassa sulla plastica, il Mes. L’unica cosa che scatta sicuramente dal primo gennaio, secondo Gualtieri, è che tutti avranno l’asilo gratis per i figli. Ma è una fesseria, una bufala: lo vedremo il primo gennaio. O hanno trovato i soldi sotto i funghi o è una balla".