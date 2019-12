Giorgia Meloni: "Che fenomeni, tagliano le tasse che volevano mettere loro"

Il commento più graffiante è quello della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni su twitter: «Fenomeni al Governo: annunciano, trionfanti, di aver tagliato o rinviato delle tasse che prima non esistevano e che volevano introdurre loro. Ma per chi ci hanno preso?».

Più diretto, invece Matteo Salvini, che chiede direttamente al premier di dimettersi: «Tolga il disturbo perché è il governo sbagliato nel posto sbagliato nel momento sbagliato». «Questo è il governo delle tasse - ha aggiunto - se le rinvii di tre mesi sempre tasse sono». E a chi gli ha fatto notare che Conte dice che è stata scongiurata la recessione Salvini ha riposto: «Guardate l’economia italiana, è la penultima in Europa».

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, gongola di felicità perché è riuscito a ottenere quello che chiedeva con la riduzione complessiva della tassazione. «In queste settimane - ha scritto su Facebook - Italia Viva ha lottato con forza per evitare l’aumento delle tasse, a cominciare dall’Iva. Dalle auto aziendali fino al rinvio della Sugar e Plastic Tax il risultato è stato raggiunto». «Da gennaio - prosegue - ci sarà da fare uno sforzo in più: rilanciare la crescita. Ecco perché abbiamo lanciato il Piano #ItaliaShock. Questa è la vera svolta per il 2020. Abbiamo vinto la battaglia delle tasse. Ora tutti insieme concentriamoci sulla crescita. E l’unico modo per raggiungerla è sbloccare i cantieri. Finirà come sulle tasse: prima ci criticano, poi ci ignorano, poi ci daranno ragione. Buon weekend e buon Sant’Ambrogio»...

