Paghiamo pure per farci rovinare: la solita Ue, ci torchiano così

Nell’ordine: «Ne resterà uno solo», «Così salta tutto» e «Di Maio, fermati». Sono i titoli di prima pagina di «Repubblica» rispettivamente di ieri, lunedì e domenica scorsi. Non male come menu politico, per quanto il piatto del giorno sia sempre lo stesso: Luigi Di Maio, colpevole di irritare di volta in volta il premier Conte o il governo o il leader Pd Zingaretti a proposito delle trattative delicate sul Mes.

Quale sia la colpa del capo politico 5 stelle non è facile da mettere a fuoco, a meno che Giggino non sia colpevole a prescindere. Ci può stare per carità, ma allora tanto vale dirlo e buonanotte ai suonatori. Chi scrive per esempio non ha risparmiato all’attuale ministro degli Esteri grandi bordate, ma lo ha fatto quando il ragazzo era forte in sella e soprattutto stava sbagliando. Anche adesso sbaglia per carità - e glielo rinfaccerò puntalmente - ma ora no. Nel caso specifico, cioé rispetto all’ex Fondo Salva-Stati, Luigi Di Maio non si sta intestardendo per capriccio (come talune redazioni descrivono); al contrario egli sta difendendo ciò che il Movimento Cinquestelle scrisse nel proprio programma elettorale, un programma non propriamente euro-fanatico: «Il M5S si opporrà in ogni modo ai ricatti dei mercati e della finanza internazionale travestiti da “riforme” (...) In particolare si impegnerà alla liquidazione del MES».

Quel che ho trascritto è solo uno dei passaggi, dei tanti passaggi, di severa critica all’impianto tecnico-finanziario che sorregge l’Unione Europea messi nero su bianco nel programma, cioé nel patto politico con gli elettori. Con quel programma, frutto di battaglie politiche nettamente caratterizzanti, i «grillini» vinsero le elezioni aggiudicandosi un rotondo 33 per cento. Il Pd, quelle elezioni, le perse con un programma di matrice opposta, dove l’Europa era centrale. Di Maio dunque sta...

