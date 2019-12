Chi è il leader italiano più importante: la classifica impensabile

Al primo posto c’è il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo la lista compilata, per il quinto anno, da Politico.eu, c’è poco da discutere: la sua posizione, l’autorità, e la stessa «propensione a utilizzare il potere della sua carica» lo ha reso, in modo indiscutibile, la persona più potente del continente. Ma il primo politico italiano che compare è Matteo Renzi, che si piazza quinto in questa speciale classifica. Politico.eu è l'edizione europea dell'organizzazione di notizie americana Politico che riferisce sull'Unione europea. La sua sede si trova a Bruxelles con uffici aggiuntivi a Londra, Berlino, Varsavia, Parigi e Francoforte. Il leader di Italia Viva, soprannominato «bomba a orologeria», è al quarto posto, preceduto dall’inglese Dominic Cummings, dal tedesco Robert Habeck e dal francese/svizzero americano David Marcus (che cerca di spianare la strada a Libra, la criptomoneta di Facebook). Renzi, si scrive, «è tornato».