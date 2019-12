Show al Senato della Lega. E spunta la statuetta di Conte Pinocchio

Show in Senato dei parlamentari della Lega durante il discorso del premier Giuseppe Conte sul Mes. Una piccola statuetta di Pinocchio appare sui banchi del Carroccio, proprio davanti a dove siede il capogruppo Massimiliano Romeo. Intanto, un cartello con scritto "Il Conte Pinocchio" inizia a passare di mano in mano tra i leghisti, a partire dal leader della Lega Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio Conte non pare accorgersi di nulla, intanto i leghisti lo irridono divertiti.

A quel punto anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si accorge che qualcosa non va. Quando vede la statuetta in bella mostra sui banchi della Lega, sbotta: "C'è un Pinocchio in Aula". I leghisti scattano in piedi all'unisono e puntano il dito simultaneamente verso il premier Conte, urlando: "È lui", "è lui". Il siparietto dura una qualche decina di secondo, poi la Casellati riesce a far rimuovere il Pinocchio incriminato e sospende per un minuti la seduta. Conte resta impassibile. E alla ripresa dei lavori, riprende il suo discorso come se nulla fosse accaduto.