Il premier Giuseppe Conte vacilla sul Mes. Dopo l'informativa del presidente del Consiglio a Camera e Senato arriva il siluro. Sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, infatti, "è meglio chiudere adesso. L'intesa sul nuovo trattato è dello scorso giugno: restano da discutere alcune questioni subordinate", ha spiegato un alto funzionario Ue in vista dell'Eurogruppo di dopodomani. Parola rilanciate dalla agenzia di stampa italiane mentre infuria lo scontro tra Conte e l'asse formato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Secondo le voci che trapelano da Bruxelles "non c'è alcun appetito per riaprire il pacchetto della riforma del Mes, anche perché il compromesso tra i Paesi è già stato trovato, dopo molti mesi di trattative, e, se venisse riaperto su richiesta dell'Italia, allora si aprirebbe la strada anche alle domande degli altri Paesi. Ciò non toglie che un breve rinvio possa essere accordato; un rinvio lungo di una riforma già sostanzialmente chiusa, invece, sarebbe considerato un passo indietro".

Parole che vanno in direzione opposta a quelle del premier che a Montecitorio e Palazzo Madama ha in parte contraddetto quanto sostenuto dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Mi sembra quasi superfluo confermare a quest'Aula un fatto di tutta evidenza, ossia che né da parte mia né da parte di alcun membro del mio Governo si è proceduto alla firma di un trattato ancora incompleto - ha detto in aula Giuseppe Conte - nessun trattato è stato infatti ancora sottoposto alla firma dei Paesi europei. Ed è altrettanto evidente che, in quel caso, avrei personalmente e preventivamente informato il Parlamento, non solo perché tenuto a farlo ai sensi della legge 234 del 2012, ma anche per l'assoluto rispetto che ho sempre dimostrato di tributare a questa Istituzione". Lo scontro è appena cominciato.