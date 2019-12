La verità sul Mes? Franceschini vuole metterci nei guai per un favore alla Ue

Guai a non approvarlo a scatola chiusa! Altrimenti parte lo spread. La solita scusa, questa volta dichiarata apertamente dal capodelegazione del Pd al governo, Dario Franceschini, per dire che dobbiamo prenderci così come è la bozza di riforma del MES, il meccanismo di stabilità europeo che regola l’intervento nelle crisi finanziarie dei singoli Stati o delle loro banche. In questi anni ripetendosi «altrimenti i mercati», oppure «eh, se no lo spread sale», l'Italia e i suoi governi si sono rovinati con una incredibile vocazione al suicidio, arrivata al suo culmine con l'approvazione del fiscal compact e l'inserimento in Costituzione del pareggio di bilancio.

Conta relativamente chi abbia sbagliato e perché. Tanto più che questa sindrome di Stoccolma ha colpito praticamente tutti i premier e i partiti politici. Perché una cosa è ormai chiara: i guai dell'Italia di questi venti anni hanno sempre avuto all'origine la scelta di aderire acriticamente a trattati europei senza discuterne i meccanismi, che hanno finito per essere punitivi per il paese.

Dalle modalità dell'ingresso nell'euro in poi l'Italia ha sempre fatto la scelta sbagliata nel modo sbagliato. Per questo motivo dall'anno 2000 in poi l'Italia - con qualunque governo e con qualsiasi ciclo economico - è sempre stata fanalino di coda nell'area dell'euro e in Europa. L'errore...

