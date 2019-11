Lega primo partito con il 31,9%, scendono i 5 Stelle al 16,6% ma risale il Pd. Cambia il gradimento per i leader, con Giorgia Meloni che supera Matteo Salvini, restando comunque dietro al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il leader che raccoglie il più alto gradimento degli italiani. Questa la foto scattata da Ipsos in un sondaggio pubblicato per il Corriere della Sera. Pur mantenendosi al primo posto con il 31,9% delle preferenze, la Lega perde 2,4%; il Pd, con il 18,1%, aumenta di 0,9% avvicinandosi al risultato delle Europee nonostante l'uscita di Matteo Renzi; al terzo posto si colloca il M5S con il 16,6% (in flessione di 1,3%), quindi Fratelli d'Italia per la prima volta in doppia cifra (10,6%, in aumento di 0,8%) che precede Forza Italia stabile al 6,2%; a seguire Italia viva con il 5,3% (in flessione di 0,9%), Europa verde e Azione di Calenda appaiati al 2,3%, Sinistra italiana con il 2% e +Europa con 1,2%. Tutte le altre liste con meno dell'1%, nell'insieme raggiungono il 3,5%.

Il presidente Conte è apprezzato dal 43% degli italiani, si mantiene al primo posto in graduatoria ma arretra di 6 punti nell'indice di gradimento (47); Salvini perde 8 punti, passando da 45 a 37, e viene scavalcato al secondo posto da Giorgia Meloni che si attesta a 40 (-1); a seguire Dario Franceschini con indice 27, Teresa Bellanova e Roberto Speranza appaiati a 23, Nicola Zingaretti stabile a 20, quindi Luigi Di Maio con 18 (in calo di 6 punti), Silvio Berlusconi con 17 (-1) e Renzi con 10 (-6). Impressiona la quota di italiani che manifestano l'intenzione di astenersi o si dichiarano indecisi su chi votare: oggi rappresentano il 40,5%, stando al sondaggio di Nando Pagnoncelli. Il giudizio sul governo è rimasto stabile rispetto a ottobre, infatti il 37% degli italiani approva l'esecutivo (+1%), mentre la maggioranza (52%) si esprime negativamente (+2%) e coloro che non si esprimono rappresentano l'11% (-3%).