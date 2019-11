Monti tombale su Conte "Non so più se c'è il governo"

Mario Monti dice che il premier "ha un cognome singolare, ma una pluralità di facce", a differenza sua "che ho un cognome plurale ma una sola faccia". La frecciata- e anche qualcosa di più, è arrivata dal senatore a vita a Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber su La7. Monti è stato ancora più acido su Giuseppe Conte: "Non so più se c'è ancora il governo a cui ho votato la fiducia". Più volte nella mezz'ora di trasmissione Monti è stato pungente con il suo successore, ironizzando su "entrambe le sue incarnazioni" e giudicando il suo attuale governo "molto piccino". Critiche anche al rapporto con l'Europa dei due esecutivi Conte (ma anche a quelli di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni), che invece di pensare a rivedere i trattati che più penalizzavano l'Italia hanno puntato solo ad avere flessibilità per spendere in deficit qualche miliardo di euro in più. A sorpresa secondo Monti l'Italia alleandosi con la Francia avrebbe potuto fare la faccia feroce con la commissione Ue minacciandola di denuncia alla Corte di giustizia per non avere intentato una doverosa procedura di infrazione nei confronti della Germania, che più volte ha violato i trattati europei