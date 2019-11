Salvini si sfoga: "Conte è come il Marchese del Grillo"

Non c'è tregua nella polemica tra Matteo Salvini e il premier Conte. Il Mes ha fatto esplodere il caso. E dopo l'annuncio della querela da parte di Conte, la risposta di Salvini non si è fatta attendere. «C’è un momentaneo premier che ha detto che mi querela: innanzitutto dico al signor Conte che se vuole querelarmi deve mettersi in fila, dopo Carola e la signora Cucchi. Poi non vedo l’ora di trovarmi in un tribunale per vedere chi ha difeso l’interesse nazionale». Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della convention del partito in corso al Teatro Italia di Roma.

Per approfondire leggi anche: Conte querela Salvini, botte da orbi sul Mes

«Conte mi ricorda il marchese del Grillo: "Io so io e voi non siete un cazzo". Non porta bene questo atteggiamento», ha aggiunto. «Per Roma luci accese: mi aspetto un comune che invece di massacrare, aiuti. Vogliamo arrivare pronti e vinceremo le prossime elezioni e ci arriveremo preparati». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della convention del partito in corso al teatro Italia di Roma. Ma siamo solo all'inizio.