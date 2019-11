Mes, Meloni all'attacco. Cosa deve fare ora Conte

''Spero che il premier Conte prenda le distanze dal ministro dell'Economia Gualtieri che ieri ha detto che la riforma del Mes è inemendabile''. Giorgia Meloni in conferenza stampa a Montecitorio chiede al presidente del Consiglio di riferire in Aula sul nodo del fondo salva-Stati.

"Lo aspettiamo a braccia aperte e speriamo che il presidente Conte venga a spiegarci che non è vero quello che il ministro dell'Economia ha detto ieri e cioè che il Mes sarebbe inemendabile e un trattato già sottoscritto per il quale è stato completamente bypassato il Parlamento italiano" ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia.

"Ci siamo impegnati a versare 125 miliardi di euro, 4 volte la legge finanziaria, a un fondo al quale l'Italia non potrebbe accedere e che di fatto servirebbe alle banche tedesche in vista della Brexit", ha ricordato e concluso: "Per noi quel trattato deve passare dal Parlamento", confermando infine la manifestazione di FdI prevista il 9 dicembre a Bruxelles "per rivendicare la sovranità italiana e il fatto che l'Italia è una repubblica parlamentare, le questioni centrali passano da lì".