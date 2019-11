Un ritorno in politica? No. Una ricandidatura a sindaco? Nemmeno. Ma Roma c'entra eccome. Chi lo conosce bene dice che la sua idea è soprattutto "un atto di amore per Roma", e un dovere "verso i figli di questa città". Lui- Francesco Rutelli- di figli ne ha quattro, e si capisce che voglia fare qualcosa per il loro futuro. Così ha preso il coraggio a quattro mani per lanciare una clamorosa iniziativa che di fatto riporta in campo a Roma il celebre sindaco degli anni Novanta. Per fare cosa? C'è un embargo fino alla mattina di giovedì 28 novembre, quando l'iniziativa sarà resa nota a tutti. "E' una idea anti-declino", sussurrano i suoi, che escludono però un ritorno in politica dell'attuale presidente del'Anica, che al momento si occupa di cinema. E allora? "Sarà una proposta aperta a tutti, proiettata sul futuro", dicono i collaboratori, che si basa sulla "passione civica" e sulla "competenza". Chissà... Comunque poche ore e il mistero si scioglierà