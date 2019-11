Camera vuota per i terremotati, scandalo sì o no?

È uno scandalo o no l'aula deserta alla Camera per i terremotati? L'Aula di Montecitorio è vuota mentre si discute delle «disposizioni urgenti» per «l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici». Deputati presenti: 6. Su 630. Si parla dei danni del terremoto e del sostegno ai cittadini colpiti ma è lunedì e tanti onorevoli non sono nemmeno a Roma. Passano le ore e qualche deputato fa capolino in Aula, il numero cresce, di poco. «Il seguito del dibattito - avverte in serata una beffarda nota della Camera - è rinviato ad altra seduta».

L'emiciclo in apertura di seduta è vuoto: sono presenti Fregolent (Italia Viva), Baldelli (Forza Italia), Terzoni (5 Stelle), Trancassini (FdI) e i dem Sensi e Pezzopane. Poi arrivano Fiano e Morgone ma al massimo non si arriva a 25 presenze.