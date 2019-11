Conte getta la maschera su Alitalia: "Non c'è una soluzione di mercato"

La soluzione alla crisi Alitalia è ancora lontana. O perlomeno non si parla di una soluzione di mercato. Sono queste le parole di Conte sul futuro della nostra compagnia di bandiera. «Alla scadenza prevista non è stata formalizzata l’offerta vincolante da parte del consorzio. Rimane l’offerta di Ferrovie dello Stato e di Delta e non sappiamo se si confermerà l’interesse di Lufthansa: in questo momento è chiaro che non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano per Alitalia. In realtà questa resta la soluzione preferita dal governo». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della Conferenza del traffico e della circolazione organizzata a Roma dall’Automobile club d’Italia. «Valuteremo e stiamo valutando proprie in queste ore evidentemente delle alternative», ha aggiunto.

