Scontro totale sul Mes. Così Salvini asfalta Conte che lancia la sfida in tv

Botte da orbi sul Meccanismo Europeo di Stabilità. La riforma del Mes avviata dal precedente governo grillo-leghista, e che ora l'esecutivo M5S-Pd deve concludere entro dicembre. Matteo Salvini spara a zero sul premier Giuseppe Conte: "Il MES ora è molto ben digeribile', dice Conte. Incompetente, ignorante o in malafede?", afferma il leghista. Il premier ha replicato sfidandolo ad un confronto tv con il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri. Il tutto mentre fonti del governo accusano Salvini di "diffondere fake news". Conte, intanto, mercoledì dovrà convincere in Senato anche i parlamentari di M5s, che hanno parlato di "criticita'" del nuovo Mes. "Il dubbio, che ormai dalle carte si fa certezza - ha affermato Salvini - è che Conte abbia preso degli impegni sul Mes in cambio della sua permanenza a Palazzo Chigi. Nel programma della Lega c'è il blocco".

Parte all'assalto anche Giorgia Meloni: "Non ci possiamo accontentare delle parole di cortesia del premier Conte sul Mes. Parliamo di un trattato che impegna l'Italia per più di 100 miliardi di euro e che a detta di molti esperti, non certo di area sovranista, potrebbe comportare seri rischi sulla tenuta dei conti pubblici", dice Giorgia Meloni all'Adnkronos, commentando le rassicurazioni sul Fondo salva-Stati arrivati dal premier. "Fratelli d'Italia è pronta a battersi contro questa riforma del Fondo Salva-Stati - prosegue - che è un chiaro regalo dell'attuale maggioranza M5S-Pd agli interessi di Francia e Germania".