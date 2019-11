Salva Stati, Moscovici getta acqua sul fuoco: "Nessuno vuole mettere l'Italia sotto tutela"

Mes (Meccanismo europeo di stabilità), salva-Stati e patto di bilancio. Sono stati questi i temi al centro del dibattito nell'incontro tra Pierre Moscovici, Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri. Nel corso di una conferenza stampa organizzata a Roma, interrogato sulle possibili conseguenze che i provvedimenti potrebbero avere sull’economia italiana, Moscovici (commissario europeo per gli Affari economici e finanziari) ha spiegato: «Per quanto riguarda gli investimenti privati, nel nuovo accordo di bilancio non ci saranno mutamenti profondi. L’accordo rappresenta un nuovo passo avanti verso l’Unione bancaria». «Non posso anticipare quanto verrà deciso in primavera, ma durante i colloqui che ho avuto ho riscontrato una forte consapevolezza degli sforzi da fare per garantire più entrate al paese e continuare la lotta contro la frode fiscale», ha aggiunto il commissario, ribadendo che «queste misure sono a favore della riduzione del debito italiano e quindi nell’interesse dei cittadini». «Voglio ribadire che nessuno vuole mettere l’Italia sotto tutela: è un grande paese e un membro dell’Unione europea, ma deve avere fiducia nelle istituzioni internazionali», ha concluso Moscovici.