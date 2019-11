Berlusconi cade al vertice Ppe. Ricoverato a Milano per piccola contusione

Nessuna rottura del femore per Silvio Berlusconi. Lo staff del leader di Forza Italia smentisce quanto riporta il sito Dagospia, di un incidente che avrebbe costretto il Cav a un rientro urgente a Milano dove sarebbe stato operato. «Si tratta di una banalissima contusione - si legge - il presidente è rientrato come da programma alla fine del Congresso del PPE. Berlusconi è ricoverato in via precauzionale alla Madonnina di Milano e dovrebbe essere dimesso questa sera. Dallo staff si ironizza: «A volte un battito di ali di una farfalla in Cina provoca un uragano in Texas.