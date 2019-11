Per Imu e Tasi pignorano i risparmi. Sei favorevole o contrario?

Giù le mani dai conti correnti degli italiani. Con la norma in manovra che prevede il via libera per i sindaci che potranno pignorare più velocemente i risparmi di chi non è in regola con il pagamento di Imu e Tasi, il governo Conte bis, sostenuto da Pd, renziani, 5 Stelle e Leu, rischia l’ennesimo autogol agli occhi dei contribuenti.

Il leader leghista Matteo Salvini poco fa ha ribadito il suo no ad una misura illiberale, postando sui social la prima pagina de "Il Tempo" di oggi in cui il nostro giornale denunciava l'assalto ai conti correnti degli italiani. "Se non riesci a pagare e ti entrano nel conto corrente per pignorarti i risparmi - ha scritto Salvini - siamo all'Unione sovietica fiscale, lo Stato di polizia fiscale. Questi sono pericolosi".

La polemica politica infuria, il premier Giuseppe Conte ha detto che tutto questo non gli risulta invitando i cittadini a stare tranquilli ma gli italiani sono sempre più preoccupati dalle tasse e dall’invadenza del Fisco. La domanda che vi poniamo, cari lettori, è: siete favorevoli al pignoramento sui conti correnti per chi non è in regola con il pagamento dell’Imu e di altri tributi locali? Dite la vostra.