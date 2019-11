Le "spontanee" Sardine? Manifesto e simbolo registrato

Le Sardine registrano il simbolo, lanciano il manifesto e si preparano a sguazzare in dieci nuove piazze anche se la protesta di oggi a Sorrento rischia di far pensare a una prematura estinzione. Insomma, il "movimento spontaneo" prende la forma del partito. In ogni caso, gli organizzatori bolognesi del movimento nato per contrastare Matteo Salvini e la Lega hanno annunciato, sui canali social, dieci nuove iniziative. Si comincia stasera con il "secondo tempo" della protesta a Sorrento (Napoli). Nel fine settimana gli appuntamenti già previsti sono per domani a Palermo, per sabato a Reggio Emilia e Perugia, per domenica a Rimini. La prossima settimana le Sardine saranno a Parma (lunedì 25), Firenze, Napoli e Ferrara (sabato 30) e Milano (domenica 1).

Il morale è alto in una sinistra che dopo i Girotondi, l'Onda e il Popolo viola ha trovato un altro vessillo più attraente delle stanie bandiere di partito. E così "6000 SARDINE" diventa un marchio, con tanto di registrazione all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, l'Euipo. "Dovremmo registrarlo già oggi - rivela Mattia Santori - se ne stanno occupando alcuni amici, stanno sbrigando tutte le pratiche del caso. Ma questo non vuol dire che nasce un movimento o che diventiamo un partito...", precisa. Il marchio avrà il nome '6000 SARDINE', il logo è quello che fa capolino sul profilo Facebook ufficiale -dove oggi è stato pubblicato anche il manifesto- ovvero un disegno, a matita, di una decine di SARDINE unite. "Lo facciamo per evitare confusioni - chiarisce Santori - per tutelare" l'onda che ha riempito piazza Maggiore a Bologna e che ora si sta diffondendo in tutta Italia.

Oltre al simbolo, anche il manifesto (e poi sarebbe sbagliato chiamarlo partito...). "Benvenuti in mare aperto. Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L'avete tesa troppo, e si è spezzata. Per anni avete rovesciato bugie e odio su noi e i nostri concittadini: avete unito verità e menzogne, rappresentando il loro mondo nel modo che più vi faceva comodo. Avete approfittato della nostra buona fede, delle nostre paure e difficoltà per rapire la nostra attenzione", si legge nel manifesto delle Sardine, pubblicato sulla pagina Facebook del movimento. Un altro movimento nasce a sinistra.