Mentre Elisabetta Trenta si difende e respinge al mittente le accuse sull’appartamento di servizio a San Giovanni, la Procura militare di Roma ha aperto un fascicolo a modello 45, senza indagati né ipotesi di reato, sulla casa assegnata all’esponente M5S quando era ministro della Difesa e che la grillina ha mantenuto anche al termine del suo incarico dopo la riassegnazione dell’alloggio al marito, che è un militare. Al momento, spiegano fonti della Procura Militare, si tratta di un’indagine meramente conoscitiva per compiere i dovuti accertamenti sul caso.

A presentare un esposto sull’appartamento in cui la Trenta vive col marito, maggiore dell’Esercito, è stato il Sindacato dei Militari. «La notizia ci lascia perplessi e solleva non pochi dubbi sulle modalità di assegnazione degli alloggi di servizio», ha spiegato il sindacato in una nota. L’ex ministro della Difesa, dal canto suo, si difende, spiegando a "Radio Capital" che per quell’appartamento viene corrisposto un regolare affitto di 540 euro al mese. «Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e...

