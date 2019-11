Insulti choc a Salvini: fanno discutere i post contro il leghista

Continua il tour elettorale in Emilia-Romagna del leader della Lega, Matteo Salvini, e le «Sardine» concedono il bis. Dopo piazza Maggiore riempita a Bologna, giovedì scorso, in concomitanza con il lancio della campagna elettorale leghista al PalaDozza, lunedì sera ecco il raduno di circa 7mila persone in piazza Grande a Modena, nella città in cui il segretario del Carroccio ha segnato in agenda un appuntamento elettorale in un locale in vista delle regionali del 26 gennaio.

Almeno un’ora e mezza prima dell’evento, migliaia di persone, in arrivo da Modena ma anche da Reggio Emilia e Bologna, secondo gli organizzatori, si assiepano in piazza, intonando anche Bella ciao, per dire che «Modena non si Lega». «Grandi! Anche a Modena una piazza piena di Sardine, evviva», esulta il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Facebook. E proprio da questo social network è nato il movimento di protesta, che ha radunato per la prima volta circa 12mila persone a Bologna la settimana scorsa.

Il leader leghista in un video in diretta, ça va sans dire su Facebook, in mattinata, lancia l’affondo: «È uscito su qualche giornale che i promotori delle "Sardine" ci inseguiranno protestando. Ma se gratti sotto il sardino trovi il piddino, se gratti sotto la sardina trovi la piddina. Una di loro tempo fa mi...

