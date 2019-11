Emanuele Filiberto spaventa la politica

In uno spot Emanuele Filiberto di Savoia annuncia trionfante che i Reali stanno tornando. «Ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale», spiega. Realtà o finzione? Per molti politici un fatto vero, una sciagura.

Tra quelli che hanno risposto anche Matteo Renzi che ironico ha replicato: «Dico a Emanuele Filiberto di Savoia che non abbiamo questa fretta che lui torni. Mandiamo un saluto al presidente Mattarella. Io sto bene così». In realtà il suo è uno spot per una nuova trasmissione su Canale5. La politica si tranquillizzi...