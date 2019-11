Carlo Calenda lancerà il prossimo 21 novembre il suo tanto atteso movimento politico. L’ex ministro dello Sviluppo economico, allontanatosi dal Partito democratico in seguito all’alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, ha postato su twitter una foto della manifestazione di ieri dei cittadini bolognesi a Piazza Maggiore, commentando: «Questa mobilitazione va onorata. Il 21 lanceremo il nuovo movimento politico». L’obiettivo è essere in pista e competitivi per le regionali in Emilia-Romagna, in programma il 26 gennaio prossimo. «Nonostante il poco tempo siamo pronti a lavorare con Stefano Bonaccini e con il Pd per combattere insieme...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI