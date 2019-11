Conte stanzia fino a 20mila euro agli esercenti. Elisabetta Spitz super commissario al Mose

Subito cinquemila euro per i privati e 20mila per le attività produttive colpite. Sono le prime misure annunciate dal premier Giuseppe Conte durante la visita a Venezia, colpita da una mareggiata con pochissimi precedenti. «Sto rientrando di corsa a Roma dopo avere constatato di persona i danni che il maltempo ha provocato a Venezia - spiega Conte - Ho visitato anche l’isola di Pellestrina, una delle zone più danneggiate dall’acqua alta. Nel pomeriggio avremo un Consiglio dei Ministri: ci servirà per adottare subito misure concrete per sostenere Venezia e i suoi abitanti. Potremo così dichiarare lo stato di emergenza e stanziare subito le prime risorse per i soccorsi e il ripristino dei servizi». Intanto la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha annunciato che il supercommissario per il Mose «sarà Elisabetta Spitz», ex direttore dell’Agenzia del Demanio.