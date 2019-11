Draghi presidente dopo Mattarella: sì o no?

"Why not?". Per la nostra domanda del sondaggio di oggi, cari lettori, non possiamo non partire dalla risposta che ha dato Matteo Salvini, leader della Lega, alla domanda stessa che vi poniamo: “Voterebbe Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica?”, ha chiesto Mario Giordano al leader della Lega durante la sua trasmissione televisiva su Rete 4, "Fuori dal coro” e Salvini ha risposto con una battuta in inglese, che tradotta suona più o meno così; perché no?

Due sono gli elementi politici che emergono da questa risposta del leader della Lega. Il primo, che probabilmente il sovranismo di Salvini oggi si vede, rispetto alla Ue ed alle élite, non più rivoluzionario ma riformista. La seconda: piuttosto - deve aver pensato il leader della Lega - che vedermi inchiodato con un Governo non eletto dal popolo fino al 2022, quando si voterà per il nuovo presidente della Repubblica, preferisco addirittura un nuovo patto. Mario Draghi nuovo Capo dello Stato può persino andare purché, in caso di caduta del Conte bis sostenuto da Renzi, Leu, Pd e 5 Stelle, ci facciate votare subito. Come evolveranno le strategie del leader della Lega lo scopriremo presto. Quanto durerà il Conte Bis anche. Nell’attesa, una domanda a voi cari lettori: vorreste Mario Draghi presidente della Repubblica? Rispondete numerosi e, naturalmente, viva l’Italia.