La Meloni accusa Report

Duro affondo di Giorgia Meloni contro «Report». «Perché una trasmissione del servizio pubblico decide di fare una puntata in cui diffonde una serie di falsità, di forzature e si affida a personaggi senza verificarne l’affidabilità? Mi vergogno di un servizio pubblico che falsifica i dati social per sostenere la propria tesi. Questo è giornalismo spazzatura, penso che la Rai dovrebbe chiederne conto al programma», le parole della presidente di Fratelli d’Italia. Oggetto dello scontro la puntata dello scorso 28 ottobre, dal titolo «La fabbrica social della paura», in cui - come ha spiegato Meloni - «l’anomalia sarebbe che noi utilizziamo account Twitter fake, probabilmente comprati, per ritwittare i nostri contenuti e renderli visibili».