La Meloni sbugiarda Report. Nessuna anomalia nei follower Twitter

Sull'account Facebook di Giorgia Meloni compare la risposta al servizio andato in onda su Report nella puntata dello scorso 28 ottobre. "Secondo l'inchiesta di Report andata in onda su Rai3 - scrive sul suo profilo la Meloni - esiste un'anomalia sintomatica di una qualche regia sovranista su twitter che opera tramite il mio account. In pochi minuti ecco spiegate tutte le loro falsità".