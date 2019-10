Conte la butta in musica e canta Modugno: "Io in discussione? Ho il sole, il cielo, il mare..."

«Ho il sole, il cielo, il mare… ». Il premier Giuseppe Conte ricorre a una strofa del celebre brano di Domenico Modugno, "Meraviglioso", per rispondere ai giornalisti che - a margine dell’evento "Sindaci d’Italia" organizzato da Poste Italiane al centro congressi "La Nuvola" di Roma - gli chiedono se, dopo il risultato elettorale negativo in Umbria, si senta messo in discussione.