Stop al contante, sì o no al limite prelievo?

Il lamento degli italiani sulla crisi, in forma di proverbio, "bambole, non c’è una lira", con l’avvento dell’euro è diventato "bambole, non c’è un euro". E adesso - questa la domanda - con la limitazione all’uso del contante e l’incentivo ad usare carte di credito e bancomat cosa diventerà, "bambole, non c’è un pos"?

Gira e rigira le manovre finanziarie, anche quest'ultima del Governo Conte Bis, sono interessanti perché riconducono la politica ed i cittadini ad un dittongo fondamentale nelle democrazie occidentali: il rapporto tra le libertà ed i soldi. Certo, tutto questo chiacchierare di limitazione all’uso dei contanti per favorire le transazioni elettroniche un po' intristisce perché fa venire alla mente una sorta di pedagogia di Stato dove il maestro Governo deve insegnare agli alunni, i cittadini-contribuenti, come comportarsi. E ciò non è bello per l'Italia e soprattutto per gli italiani, sempre guardati con un po' di sfiducia. Italiani a cui è arrivato il momento di porre una domanda: siete favorevoli o no ad una ulteriore limitazione all’uso dei contanti? Siete favorevoli o contrari ad una ulteriore limitazione all’uso dei contanti? Dite la vostra.