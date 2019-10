La senatrice Pucciarelli sola coi migranti in treno

"Sono l'unica italiana in un vagone pieno di stranieri, tutti di colore. Tutti sprovvisti di biglietto". La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della commissione diritti umani di Palazzo Madama, ha diffuso sulla sua pagina Facebook un video in cui racconta il suo viaggio in treno da La Spezia a Torino. La senatrice accompagna il video girato in modalità selfie con il messaggio: «Unica italiana in un vagone di stranieri privi di biglietto. Grazie Pd!. Grazie Renzi! E ora grazie a Giuseppi e ai 5S!». Pucciarelli racconta che il controllore avrebbe fatto scendere a Novi Ligure un gruppo di stranieri senza ticket per poi sfogarsi con lei.