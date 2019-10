Il centrodestra ora vola . Pd-M5S si schianta

La Lega è oggi al 33%, +1,5 rispetto alla settimana scorsa, mentre Fratelli d'Italia cresce dello 0,5 (ora all'8,2%) e Forza Italia dello 0,2 (all'8%). Il nuovo sondaggio Tecnè per "Quarta Repubblica", talk politico di Nicola Porro su Rete4, conferma il successo della manifestazione di piazza San Giovanni a Roma con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

Va male - secondo la rilevazione - per i due partiti alla guida del governo: il Pd è al 19,4% e in 7 giorni ha perso un punto secco, mentre il M5s è terzo partito con il 18,5%, addirittura -1,3. Solo Renzi con Italia Viva, può festeggiare: è passato dal 4,3 al 4,8 per cento dopo l'evento della Leopolda che ha sancito ufficialmente la nascita del nuovo movimento.